Мы готовы к любому развитию ситуации на Донбассе, - так прокомментировал в эфире программы 60 минут введенное на Украине военное положение начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Мы готовы к любому развитию ситуации на Донбассе", — так прокомментировал в эфире программы "60 минут" введенное на Украине военное положение начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов. "На самом деле, у нас война идет уже пятый год, и мы пятый год в полной боевой готовности. Мы всегда знаем заранее о всех планах противника, поэтому неожиданностей не будет".Даниил Безсонов считает, что на обстановку в Донецкой области военное положение никак не повлияет. Однако провокации могут усилиться, потому что Петру Порошенко нужно будет продлевать срок, его не устраивают введенные 30 дней.Начальник пресс-службы прогнозирует повышение интенсивности артиллерийских обстрелов. "Естественно, будут бить по жилым районам. Киеву нужна будет гибель мирных жителей для того, чтобы вынудить нас действовать более агрессивно и открыто. Потом это будет зафиксировано в украинских СМИ и показано всему миру, что это мы идем в наступление. Тогда военное положение нужно продлевать еще и еще".На Украине введено военное положение с 28 ноября на 30 дней. Данная мера распространяется на регионы, приграничные с Россией и Молдавией, а также на побережья вдоль Черного и Азовского морей. Поводом этому послужил инцидент в Керченском проливе. 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны в территориальных водах РФ. По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело.