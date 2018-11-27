Ксения Собчак провела время с известным российским футболистом Федором Смоловым. По словам самой телеведущей, это был интимный ужин. Фанаты теперь теряются в догадках, как на это отреагирует ее муж, актер Максим Виторган.

Ксения Собчак провела время с известным российским футболистом Федором Смоловым. По словам самой телеведущей, это был интимный ужин. Фанаты теперь теряются в догадках, как на это отреагирует ее муж, актер Максим Виторган.На свое официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак с завидной регулярностью публикует фотографии и видео с различных светских мероприятий, которые, в подавляющем большинстве, посещает без своего супруга, актера Максима Виторгана. Иногда Ксения размещает ролики, где запечатлен их двухлетний сын Платон. Крайне редко Собчак выкладывает кадры, на которых позирует вместе с супругом.Дальше – больше. Несколько часов назад в приложении Stories телеведущая опубликовала видео из ресторана. Ксения крупным планом продемонстрировала роллы в своей тарелке, мельком показала обстановку заведения и сообщила: "Друзья, у меня интимный ужин. С красивой музыкой. И, главное. с очень красивым мужчиной. (переводит камеру на сидящего напротив мужчину) Федор, добрый вечер! С вами только салат с огурцами, я ведь не модель".Как оказалось, интимный ужин, как выразилась Ксения, у нее состоялся с известным футболистом Федором Смоловым. Отметим, что последней репликой Собчак явно поддразнила спортсмена, намекнув на его любовную связь с моделью Викторией Лопыревой, которая, по слухам, сейчас ждет ребенка (пока неизвестно, от кого, но говорят, будто от чиновника Виталия Мутко).Впрочем, подписчиков Ксении Собчак мало интересует личная жизнь Лопыревой, куда больше – то, что происходит между самой Ксенией и ее мужем Максимом Виторганом. "А как же муж?", "Интимный ужин? А Макс в курсе?", "Максим наверно дал добро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Странно как то, замужняя женщина, а интимный ужин с левым мужиком...", "Ксения сама-то понимает. что ляпнула?" – высказались комментаторы в Сети.Кстати, ходят упорные слухи, что в супружеской жизни Собчак и Виторгана все далеко не радужно. Более того, в кулуарах шушукаются, будто у телеведущей роман с режиссером Константином Богомоловым. Telegram-канал "Двойная сплошная" заявил, что на недавней премьере пара миловалась прямо в холле кинотеатра. А еще, утверждает источник, именно из-за телеведущей режиссер Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.