В Оранжевом доме обсудили проект бюджета Владимира на следующий год

В Оранжевом доме обсудили проект бюджета Владимира на следующий годВ минувшую пятницу в Оранжевом доме обсудили проект бюджета Владимира на 2019 год. Этот вопрос волнует многих местных жителей: владимирцы хотят видеть родной город процветающим, но приходится мириться с «бюджетом выживания».74% всех расходов в следующем году направят на соцсферу. Это около 5 миллиардов 204 миллионов рублей, что на 71 миллион больше, чем в прошлом году. Мэрия намерена сделать все возможное, чтобы выполнить все социальные обязательства, но с каждым годом делать это все труднее.Математика проста - объем доходов областной столицы в 2019 году определили в размере 6,684 миллиардов рублей, а расходов – чуть больше 7 миллиардов. Дефицит придется покрывать кредитами.Общественники задались вопросом, почему Владимир, являющийся для региона городом-донором, оказался в столь сложной ситуации?На днях заместитель губернатора по финансовой политике заявил о том, что областной бюджет, в отличие от муниципальных, будет в профиците. И посоветовал муниципалитетам усилить сбор налогов и недоимок. Председатель комитета горсовета по бюджетной и налоговой политике Леонид Фоменко обеспокоен этой ситуацией:«В 2019 мы достигнем максимального предела бюджетного дефицита, городу нужна инвентаризация расходов. Например, зарплата младших воспитателей в детсадах обходится бюджету областной столицы в 150 миллионов рублей в год, хотя, по закону об образовании, это должна оплачивать область».Горсовет ждет, что обладминистрация должна прийти на помощь Владимиру и понимать степень своей ответственности. Владимир – столица региона, требования к ней и по благоустройству, и по качеству предоставления услуг выше, а денег в городском бюджете с каждым годом все меньше.Депутаты решили, что нужно незамедлительно садиться за стол переговоров и с ЗакСобранием, и с Белым домом:«Хватит перекладывать на муниципалитет полномочия без финансирования. Владимир - локомотив региональной экономики, город-донор, но даже у нас больше нет подушки безопасности. Она сдулась!».Конечно же, бюджет Владимира на 2019 год примут, а Оранжевый дом постарается выполнить свои обязательства перед жителями. Но в городской администрации ждут, что их услышит губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.