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<a href="http://33live.ru/novosti/27-11-2018-agata-muceniece-ocharovala-poklonnikov-strojnoj-figuroj.html" target="_blank">Агата Муцениеце очаровала поклонников стройной фигурой</a> - Актриса Агата Муцениеце прекрасно выглядит после рождения второго ребенка. Она в очередной раз подтвердила это новой фотографией на своей странице в Instagram.