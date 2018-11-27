Актриса Агата Муцениеце прекрасно выглядит после
рождения второго ребенка. Она в очередной раз подтвердила это новой фотографией на своей странице в Instagram.
Актриса Агата Муцениеце прекрасно выглядит после
рождения второго ребенка. Она в очередной раз подтвердила это новой фотографией на своей странице в Instagram.
На снимке Агата позирует в яркой обтягивающей
водолазке, которая подчеркивает ее фигуру. В подписи к фотографии актриса
рекламирует известную компанию по производству одежды. "Водолазка – это незаменимая часть гардероба! Она подходит
под все! Реально! Иногда очень спасает образ! Я каждый год набираю себе
водолазок разных цветов", – сообщила она.
Однако внимание поклонников привлекла не одежда, а
стройная фигура
Муцениеце: "Аааа, почему такая красивая", "Интересная! Клевая!",
"Самая красивая", "Агата – красавица", "Какая худая", "Такая стройняшка", "Отлично
выглядишь", "Нереальная красотка", "Совсем тоненькая, на спорте", "Агатик похудела".
Один из подписчиков считает, что на этой фотографии она "выглядит на 18 лет".
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Напомним, что Агата Муцениеце вышла замуж за актера
Павла Прилучного в 2011 году. Они познакомились на съёмках сериала "Закрытая школа". Пара воспитывает
двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.
Недавно в отношениях Павла и Агаты наступил непростой
период. Звезды отписались друг от друга в социальных сетях, что стало поводом
для возникновения слухов о скором разводе. К счастью для их поклонников,
знаменитости смогли преодолеть непростой этап и восстановили хорошие отношения.
Недавно Агата опубликовала в своем Instagram забавную
видеозапись с мужем. В ролике они лежат с косметическими масками с принтом, похожим на мордочки животных. "А я лисичка-сестричка. Два дебила –
это сила, да?" – комментирует актриса свой вид в тот момент, как ее муж пытается приладить ткань к лицу.