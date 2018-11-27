Британская актриса Натали Дормер недавно побывала на светской вечеринке в Лондоне. Для мероприятия звезда сериала Игра престолов выбрала наряд из популярного масс-маркета.
Британская актриса Натали Дормер недавно побывала на светской вечеринке в Лондоне. Для мероприятия звезда сериала "Игра престолов" выбрала наряд из популярного масс-маркета.
Актриса посетила вечеринку английской телеведущей Ферн
Коттон, организованной в честь выхода ее новой коллекции совместно с
брендом Cath Kidston. Натали продемонстрировала полный образ от Mango. Она примерила
макси-платье с анималистическим принтом и дополнила его коричневыми ботильонами.
Многие назвали наряд актрисы "Игры престолов" удачным даже
несмотря на простоту.
Сейчас Дормер активно занимается продвижением нового драматического
телесериала "Пикник у Висячей скалы", где она сыграла роль директора школы миссис
Эппльярд. В ее учебном заведении мистическим образом
начинают пропадать школьницы. В апреле этого года на американском фестивале Трайбека
Натали уже рассказала о новой роли. "Люди говорят мне: "Ты любишь играть
сильных женщин", и я им отвечаю: "Я действительно люблю играть сложных героинь,
которые встречаются лицом к лицу со своими страхами и пытаются их победить", – поделилась она.
Напомним, что английская актриса Натали Дормер закончила Академию
драматического искусства Уэббера Дугласа. Наибольшую известность она приобрела
после роли Маргери Тирелл в "". Дормер также появилась в лентах "Голодные
игры: Сойка-пересмешница", "Казанова", "Гонка" и историческом сериале "Тюдоры".
Недавно в Сети был опубликован первый снимок со съемок финального
восьмого сезона фэнтезийного телесериала по циклу романов "Песнь
Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Фотография Дейенерис Таргариен и ее племянника Джона Сноу появилась на обложке американского журнала Entertainment Weekly.
Создатели сериала недавно сообщили, что финальный сезон стартует в
апреле 2019 года. В финале "" герои будут бороться за Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.