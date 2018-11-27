Британская актриса Натали Дормер недавно побывала на светской вечеринке в Лондоне. Для мероприятия звезда сериала Игра престолов выбрала наряд из популярного масс-маркета.

Британская актриса Натали Дормер недавно побывала на светской вечеринке в Лондоне. Для мероприятия звезда сериала "Игра престолов" выбрала наряд из популярного масс-маркета.Актриса посетила вечеринку английской телеведущей ФернКоттон, организованной в честь выхода ее новой коллекции совместно сбрендом Cath Kidston. Натали продемонстрировала полный образ от Mango. Она примериламакси-платье с анималистическим принтом и дополнила его коричневыми ботильонами.Многие назвали наряд актрисы "Игры престолов" удачным даженесмотря на простоту.Сейчас Дормер активно занимается продвижением нового драматическоготелесериала "Пикник у Висячей скалы", где она сыграла роль директора школы миссисЭппльярд. В ее учебном заведении мистическим образомначинают пропадать школьницы. В апреле этого года на американском фестивале ТрайбекаНатали уже рассказала о новой роли. "Люди говорят мне: "Ты любишь игратьсильных женщин", и я им отвечаю: "Я действительно люблю играть сложных героинь,которые встречаются лицом к лицу со своими страхами и пытаются их победить", – поделилась она.Напомним, что английская актриса Натали Дормер закончила Академиюдраматического искусства Уэббера Дугласа. Наибольшую известность она приобрелапосле роли Маргери Тирелл в "". Дормер также появилась в лентах "Голодныеигры: Сойка-пересмешница", "Казанова", "Гонка" и историческом сериале "Тюдоры".Недавно в Сети был опубликован первый снимок со съемок финальноговосьмого сезона фэнтезийного телесериала по циклу романов "ПесньЛьда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Фотография Дейенерис Таргариен и ее племянника Джона Сноу появилась на обложке американского журнала Entertainment Weekly.Создатели сериала недавно сообщили, что финальный сезон стартует вапреле 2019 года. В финале "" герои будут бороться за Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.