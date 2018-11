Ведущий хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, который отличился в матче против Нью-Йорк Айлендерс (4:1), вошел в список 15 лучших снайперов Лиги во все времена.

Ведущий хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который отличился в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), вошел в список 15 лучших снайперов Лиги во все времена.Шайба, забитая в ворота "островитян" в конце встречи, стала для россиянина 625-й в карьере, сообщает официальный твиттер НХЛ. Тем самым Овечкин догнал идущих на 15-м месте среди лучших снайперов в истории Лиги Джо Сакика и Джерома Игинлу. 14-е место занимает Дэйв Андрейчук, у которого 640 голов.Alex Ovechkin of the @Capitals scored the 625th goal of his NHL career to tie Jarome Iginla and Joe Sakic for 15th place on the League’s all-time list.#NHLStats: https://t.co/PiaoVhI3lm #WSHvsNYI pic.twitter.com/YJHrvXsCmt— NHL Public Relations (@PR_NHL) 27 ноября 2018 г.Овечкин, несмотря на забитый 18-й гол в сезоне, потерял лидерство в списке лучших снайперов нынешнего сезона, где он делит 3-4-е места с Джеффом Скиннером из "Буффало Сейбрз". Лидируют Патрик Лайне ("Виннипег Джетс") и Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз") – по 19 голов.