Россиянка Мария Бутина, арестованная в США и обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом, организовала в тюрьме курсы по алгебре и йоге для заключенных, а сама занялась изучением итальянского языка.

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США и обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом, организовала в тюрьме курсы по алгебре и йоге для заключенных, а сама занялась изучением итальянского языка. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.Как рассказал Бутин в интервью изданию "Известия", у Марии высшее образование, поэтому она начала преподавать некоторым сокамерницам алгебру. Также она дает уроки йоги, потому что всю жизнь занималась спортом.10 ноября Марии Бутиной исполнилось 30 лет. Отец заключенной добавил, что ей с сокамерницами даже удалось испечь печенье по этому поводу.Марию Бутину задержали в Соединенных Штатах Америки в июле текущего года, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Россиянка обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного представительства без регистрации при министерстве юстиции США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. В суде Бутина заявила о своей невиновности. Адвокат Марии заявляет, что она не делала ничего незаконного, а все ее связи в Соединенных Штатах можно объяснить учебой в местном университете по специальности "международные отношения".