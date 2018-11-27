В Континентальной хоккейной лиге определены лауреаты очередной, 11-й по счету игровой недели в традиционных четырех номинациях. Лучшим вратарём признан Никита Беспалов из московского Спартака), который в двух гостевых не пропустил голов в игровое время.

В Континентальной хоккейной лиге определены лауреаты очередной, 11-й по счету игровой недели в традиционных четырех номинациях. Лучшим вратарём признан Никита Беспалов из московского "Спартака"), который в двух гостевых не пропустил голов в игровое время.Коллега Беспалова по амплуа голкипер "Локомотива" Илья Коновалов признан новичком семидневки. Молодой вратарь одержал победы в двух проведённых матчах. В поединке против московского "Динамо" 20-летний атлет в четвёртый раз в нынешнем сезоне сыграл "на ноль".Лучшим защитником признан швед Филип Хольм из "Торпедо", в трёх матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (2 гола и передача) очка.Форвардом недели признан Денис Зернов ("Авангард"), в четырёх гостевых матчах набравший 7 (4 гола и 3 голевых паса) очков, что стало лучшим результатом недели среди всех нападающих.