Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин взбешен выходкой спортсменки Натальи Бестемьяновой. Девушка нелестно высказалась про Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию АлексейЯгудин взбешен выходкой спортсменки Натальи Бестемьяновой. Девушка нелестно высказалась про Алину Загитову иЕвгению Медведеву.В личном микроблоге Ягудинопубликовал скриншот новостной статьи, в которой Бестемьянова комментирует отношениятренера Этери Тутберидзе со своими подопечными: бывшей – Медведевой и нынешней – Загитовой."Беспредел!!!! Как о такомможно вообще думать, не то что, говорить?!?!? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ дайтедевочкам спокойно жить и тренироваться!!!!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – влез в туманные разборки фигуристокАлексей.Примечательно, чтофолловеры олимпийского чемпиона поддержали праведный гнев любимца. Многиеотметили, что Наталья влезла не в свое дело."Кто-нибудь может заткнуть этих дур???!!! Это какможно до такого додуматься? Они думают, что медведевой от их комментариев будетлучше выступаться? Чего добиваются?! Бедные девочки, совсем затравят обеих. Ониим желают участи Липницкой что ли??? Чтобы также сломались под давлением прессыи прочей шелухи! Маразм крепчает, товарищи!", "У Бестемьяновой вообщеязык без костей", "Алину терпят....какой бред! Какие такиемысли вообще в голову приходят???", – рассуждали интернет-обыватели.Напомним, что в недавнем интервью Бестемьянова сообщила, что Загитовапоказывает результаты на льду только из-за того, что от тренера Тутберидзе ушлаМедведева. По мнению экс-фигуристки, наставница не стала бы тратить время на Алину,если бы Евгения осталась под ее крылом.Сейчас двукратная чемпионка мира Евгения Медведева работает с канадцемБрайаном Орсером. Обстоятельства, из-за которых фигуристка решила покинутьсамого успешного российского тренера последних лет, точно не известны.