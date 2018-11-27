Разогнавшийся водитель не совладал с управлением и врезался в стену Николо-Перервинского монастыря на юго-востоке Москвы. Пострадал сам владелец BMW, которого доставили в больницу. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.

Разогнавшийся водитель не совладал с управлением и врезался в стену Николо-Перервинского монастыря на юго-востоке Москвы. Пострадал сам владелец BMW, которого доставили в больницу. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.ДТП произошло около 9 часов утра 27 ноября на пересечении Шоссейной и улицы Гурьянова. Судя по обнародованным кадрам, виновником аварии стал поворачивавший налево таксист — уходя от столкновения с ним владелец BMW вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в каменный забор монастыря.На помощь водителю бросились очевидцы, позже его госпитализировали. По некоторым данным, за рулем BMW находился сотрудник полиции, но в столичном управлении ГИБДД эту информацию изданию "ДорИнфо" не подтвердили.