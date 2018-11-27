Воскресный инцидент в Керченском проливе пока не повлиял на планы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об отмене готовящейся встречи в Аргентине на полях саммита G20 лидеры пока не говорили. Между тем эксперты не исключают, что задержание украинских кораблей в Черном море может омрачить долгожданную беседу глав государств.

Воскресныйинцидент в Керченском проливе пока не повлиял на планы президентовРоссии и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об отмене готовящейсявстречи в Аргентине на полях саммита G20 лидеры пока не говорили. Междутем эксперты не исключают, что задержание украинских кораблей в Черномморе может омрачить долгожданную беседу глав государств.Провокацияв Керченском проливе может стать поводом для усиления санкционного ивоенно-политического давления на Россию, считает эксперт центраисследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам,очевидно, что украинский лидер Петр Порошенко пытается выслужиться передЗападом.Президент Незалежной,пояснил аналитик, пытается показать, что его страна является "бастиономсдерживания России" и под это дело выбить из американцев и европейцевеще денег. "Не стоит говорить о том, что Трамп сейчас пытаетсяумиротворить Порошенко. Напомню, что именно при Трампе Украина сталаполучать летальное оружие, Javelin (переносные противотанковые ракетные комплексы. – Прим. ред.)", – цитирует Блохина .Эксперт напомнил о словах постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что инцидент в Керченском проливе может осложнить и без того непростые российско-американские отношения.Стоитотметить, что глава Белого дома Дональд Трамп не спешил реагировать назадержание трех украинских судов российскими кораблями береговой охраны.О реакции американского лидера стало известно спустя почти сутки послеинцидента.Отвечаяна вопросы журналистов, президент США заявил, что недоволенпроисходящим и выразил надежду на улучшение ситуации. По словам Трампа,европейские лидеры также не в восторге. "Мы все работаем над этимвместе", – сказал глава Белого дома.Междутем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, чтовстреча Путина и Трампа продолжает готовиться несмотря на инцидент вКерченском проливе. Саммит "большой двадцатки" в столице АргентиныБуэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.Напомним,в минувшее воскресенье три судна военно-морских сил Украины вторглись втерриториальные воды России, после чего были задержаны пограничнойохраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военноеположение в юго-восточных регионах.При этом пользователи Сети вспомнили, что четыре года назад, в июле 2014 года, лидер Незалежной говорил о ненужности военного положения и убеждал депутатов в его вреде для экономики страны. Комментаторы предположили, что у президента Украины прогрессирует болезнь Альцгеймера, одним из симптомов которой является потеря памяти.