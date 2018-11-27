Процесс глобального потепления уже невозможно остановить. В ближайшем будущем на человечество обрушатся волны жара и сильнейшие наводнения.

Процесс глобального потепления уже невозможно остановить. Вближайшем будущем на человечество обрушатся волны жара и сильнейшие наводнения.Контроль над темпами глобального потепления полностьюутрачен. Его можно лишь слегка "притормозить" – однако о полнойостановке процесса нагрева Земли речи уже не идет, уверен британский климатолог Майкл Гоув.Средняя температура воздуха в летнее время может вырасти на 5градусов уже к 2070 году. Это приведет к масштабным наводнениям, обильнымосадкам, засухам и вымиранию целых экосистем. Зимние температуры также вырастут– на 4 градуса.По прогнозам Гоува, на Британию в ближайшее время обрушатсяволны жары. Британцев будут "поджаривать" массы нагретого до 40градусов по Цельсию воздуха. Задерживаться над островами эти волны будутнадолго, а на смену одной придет следующая.Глобальное потепление резко ударит и по сельскому хозяйству.О рекордных урожаях придется забыть: на выращивание простейших культур, скота иживотноводство в целом придется тратить в несколько раз больше денег, чемобычно.А главными пострадавшими, по мнению Гоува, окажутся страны,население которых преимущественно сосредоточено на побережьях. В группе риска к2070 году будут находиться сотни миллионов человек. А к 2100 году под угрозойгибели окажется почти миллиард жителей Земли, пишет Daily Mail.