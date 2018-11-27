Процесс глобального потепления уже невозможно остановить. В
ближайшем будущем на человечество обрушатся волны жара и сильнейшие наводнения.
Процесс глобального потепления уже невозможно остановить. В
ближайшем будущем на человечество обрушатся волны жара и сильнейшие наводнения.
Контроль над темпами глобального потепления полностью
утрачен. Его можно лишь слегка "притормозить" – однако о полной
остановке процесса нагрева Земли речи уже не идет, уверен британский климатолог Майкл Гоув.
Средняя температура воздуха в летнее время может вырасти на 5
градусов уже к 2070 году. Это приведет к масштабным наводнениям, обильным
осадкам, засухам и вымиранию целых экосистем. Зимние температуры также вырастут
– на 4 градуса.
По прогнозам Гоува, на Британию в ближайшее время обрушатся
волны жары. Британцев будут "поджаривать" массы нагретого до 40
градусов по Цельсию воздуха. Задерживаться над островами эти волны будут
надолго, а на смену одной придет следующая.
Глобальное потепление резко ударит и по сельскому хозяйству.
О рекордных урожаях придется забыть: на выращивание простейших культур, скота и
животноводство в целом придется тратить в несколько раз больше денег, чем
обычно.
А главными пострадавшими, по мнению Гоува, окажутся страны,
население которых преимущественно сосредоточено на побережьях. В группе риска к
2070 году будут находиться сотни миллионов человек. А к 2100 году под угрозой
гибели окажется почти миллиард жителей Земли, пишет Daily Mail.