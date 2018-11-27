На станции Юго-Западная мужчина погиб, упав на рельсы. Из-за этого четыре южные станции Сокольнической линии были временно закрыты на вход.

Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за инцидента с пассажиром.На официальной странице метрополитена в Twitter сообщается, что инцидент произошел на "Юго-Западной". Из-за этого на вход были закрыты станции "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского". В настоящее время все станции работают в штатном режиме, движение поездов вводится в график.В свою очередь представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что мужчина, упавший на рельсы, погиб. На красной ветке были увеличены интервалы движения поездов.