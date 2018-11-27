В Прямом эфире – истории людей, которые благодаря помощи не только близких, но и незнакомых благотворителей, получили шанс на жизнь, узнав о страшном диагнозе лейкоз. Теперь, когда в России появился свой регистр потенциальных доноров костного мозга, шансы на выживание возросли многократно.

В "Прямом эфире" – истории людей, которые благодаря помощи не только близких, но и незнакомых благотворителей, получили шанс на жизнь, узнав о страшном диагнозе "лейкоз".Теперь, после того, как в России появился свой регистр потенциальных доноров костного мозга, шансы на выживание возросли многократно.Одна из тех, кто способствовал этому, — уроженка Калининграда Ирина Сигачева. 13 лет назад ее больного острым лейкозом сына спасти не смогли: в России донора не нашли, а из зарубежных никто не подошел.Тогда, после смерти сына, Ирина дала слово содействовать созданию российского регистра доноров костного мозга, а вскоре удочерила девочку-сироту, у которой был такой же диагноз, как и у ее умершего сына.Ирина смогла помочь приемной дочери Ане, и сейчас жизнь ребенка вне опасности: девочка учится, рисует и строит планы на будущее.Испытание расстоянием, разлукой, а теперь и диагнозом "рак крови" выдержала любовь пианистки Софии Павловой и крымчанина Меркурия Гудыма.Сейчас София проходит химиотерапию и живет надеждой на то, что найдется донор костного мозга, который спасет ей жизнь.О том, что болезнь только сблизила их с супругой Софией, рассказал и 28-летний Меркурий — будущий священнослужитель, студент Московской духовной академии.На их с супругой призыв о помощи откликнулись не только родные, но и ректор Московской духовной академии владыка Амвросий, телеведущий Борис Корчевников, а также многие пользователи соцсетей.Недавно же и вовсе произошло чудо: неизвестный по имени Александр передал на лечение Софии 30 тысяч евро.Однако не всегда близкие становятся поддержкой и опорой для узнавших о страшном диагнозе родных людей. Семейная жизнь жительницы Ноябрьска Евгении Побойной рухнула из-за предательства ее мужа.Когда она – после второй беременности – узнала, что заболела острым лейкозом, муж отказался от тяжелобольной жены. Он бросил ее в тот момент, когда Евгении потребовалась не только моральная, но и серьезная финансовая помощь.Более того: муж, развод с которым должен сейчас состояться, намерен отобрать у супруги двоих детей.Сейчас Женя уже перенесла операцию по пересадке костного мозга и находится под наблюдением врачей. Донором стала ее родная сестра Оксана. Нашлись и другие люди, которые не остались равнодушны к ее ситуации.О том, как помочь героям этой программы и другим больным лейкозом, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".Желающие оказать поддержку людям с этим диагнозом могут обращаться в редакцию по телефону +7 (499) 653 6555 или поддержать программу донорства костного мозга, отправив СМС со словом "донор" на номер 5542.