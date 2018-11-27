Певица опровергла
слухи о своем новом романе. Рита Дакота заявила, что сказанные ранее ею слова о влюбленности неправильно поняли.
Певица опровергла
слухи о своем новом романе. Рита Дакота заявила, что сказанные ранее ею слова о влюбленности неправильно поняли.
В одном из столичных
клубов на концерте артистка призналась, что снова влюблена. За звезду,
недавно расставшуюся с супругом Владом Соколовским, искренне порадовались
поклонники. Народ начал гадать: кто же тот счастливчик, кто пленил сердце Риты?
Однако, по словам
Дакоты, ее заявление неверно растолковали. Исполнительница объяснила, что влюбленность для нее — это подъем, вдохновение и
состояние окрыленности от общения с людьми, а не "новые отношения с новым
мужиком".
"Так забавно наблюдать, как
топорно люди мыслят в большинстве своем… Меня это сильно улыбает, честно
говоря)) Люди такие люди) Такие земные, такие смешные, хороооошие) Иногда
мне кажется, что я инопланетянин, ведь для меня некоторые вещи совсем иное,
отличное от принятого в обществе", – написала в микроблоге певица. (Здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Также Рита высмеяла слухи о том, что ее новым любовником
является близкий друг Федор,
который участвовал в съемках клипа звезды на Бали.
Дакота считает, что любовь – "это
не всегда только гендерное, типа брака, а иногда еще и другое, гораздо более
широкое и удивительное". Себя же она назвала белой вороной на фоне
остальных людей. При этом она подчеркнула, что все равно будет стараться быть
собой. Также знаменитость добавила, что не будет делиться ни с кем
подробностями своей личной жизни.