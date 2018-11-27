Певица опровергла слухи о своем новом романе. Рита Дакота заявила, что сказанные ранее ею слова о влюбленности неправильно поняли.

Певица опровергласлухи о своем новом романе. Рита Дакота заявила, что сказанные ранее ею слова о влюбленности неправильно поняли.В одном из столичныхклубов на концерте артистка призналась, что снова влюблена. За звезду,недавно расставшуюся с супругом Владом Соколовским, искренне порадовалисьпоклонники. Народ начал гадать: кто же тот счастливчик, кто пленил сердце Риты?Однако, по словамДакоты, ее заявление неверно растолковали. Исполнительница объяснила, что влюбленность для нее — это подъем, вдохновение исостояние окрыленности от общения с людьми, а не "новые отношения с новыммужиком"."Так забавно наблюдать, кактопорно люди мыслят в большинстве своем… Меня это сильно улыбает, честноговоря)) Люди такие люди) Такие земные, такие смешные, хороооошие) Иногдамне кажется, что я инопланетянин, ведь для меня некоторые вещи совсем иное,отличное от принятого в обществе", – написала в микроблоге певица. (Здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Также Рита высмеяла слухи о том, что ее новым любовникомявляется близкий друг Федор,который участвовал в съемках клипа звезды на Бали.Дакота считает, что любовь – "этоне всегда только гендерное, типа брака, а иногда еще и другое, гораздо болееширокое и удивительное". Себя же она назвала белой вороной на фонеостальных людей. При этом она подчеркнула, что все равно будет стараться бытьсобой. Также знаменитость добавила, что не будет делиться ни с кемподробностями своей личной жизни.