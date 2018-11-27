Два ДТП с участием детей за утро. Сегодня примерно в 07:40 утра на 3 километре автодороги «Бутылицы – Ново–Николаевское» произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ», на котором ехали дети, во время обгона, по касательной задел «Мерседес» с полуприцепом, грузовик двигался в попутном направлении.

Два ДТП с участием детей за утро. Сегодня примерно в 07:40 утра на 3 километре автодороги Бутылицы – Ново–Николаевское произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, на котором ехали дети, во время обгона, по касательной задел Мерседес с полуприцепом, грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП, ушибы получили трое школьников, госпитализация им не потребовалась. До школы ученики добирались уже на попутном транспорте.Ирина Гавриченко, руководитель пресс-службы УМВД по Владимирской области: "В результате ДТП, трое школьников, находившиеся в автобусе получили ушибы. Остальные пассажиры автобуса, не пострадали. В настоящее время по данному факту назначено проведения проверки, устанавливаются все факты ДТП".Ещё одна авария, с участием несовершеннолетнего произошла уже во Владимире. В 07:30 на пешеходном переходе около Золотых ворот 38-летний мужчина сбил ребенка 2007 года рождения. Мальчик отделался легкими ушибами и не был госпитализирован.Екатерина Симоменкова, сотрудник пресс-службы УМВД по Владимирской области: "По предварительной информации, водитель автомобиля Рено-Логан при движении со сторону улицы Дворянская в сторону улицы Гагарина совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 2007 года рождения получил травмы. Направлен на амбулаторное лечение".