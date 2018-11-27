Дождались голубого топлива. В деревню Селино Меленковского района начал поступать природный газ. Всего в населенном пункте будет газифицировано 147 домовладений.

Дождались голубого топлива. В деревню Селино Меленковского района начал поступать природный газ. Всего в населенном пункте будет газифицировано 147 домовладений. Внутридомовое газовое оборудование уже смонтировано в 102 домах. Подключением их к газовым сетям сейчас занимаются три бригады компании "Газпром газораспределение Владимир» Появление голубого топлива в домах жителей Селино стало возможным после строительства распределительного газопровода протяженностью почти 6 километров. На его возведение в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» потратили почти пять миллионов рублей.