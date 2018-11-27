Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игорь Ожиганов рассказал о фиаско, которое потерпел при встрече с голливудской звездой. Певица отказала спортсмену в элементарной просьбе.

Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ИгорьОжиганов рассказал о фиаско, которое потерпел при встрече с голливудскойзвездой. Певица отказала спортсмену в элементарной просьбе.По словам 26-летнего Ожиганова,во время выездных матчей НХЛ он оказался в Калифорнии вместе со своимодноклубником Никитой Зайцевым. Хоккеисты посетили паркаттракционов, а затем оказались в ресторане, где заметили певицу.Спортсмен отметил, они подошли к Лопес и попросили у нее автограф.Однако при этом они не представились и не сказали, что играют в НХЛ, передает "Советский спорт".Хоккеист отметил, что ониповели себя "как школьники", а она их отшила одним взглядом. Дженнифер посмотрелана спортсменов так, что их тут же отправили восвояси.Отметим, Игорь Ожигановподписал годовой контракт с канадским клубом в мае 2018 года. Ранее он выступалза ЦСКА и "Сибирь" в КХЛ.Примечательно,что Лопес собралась замуж за спортсмена – бейсболиста АлексаРодригеза. Мужчина подарил певице кольцо с огромным бриллиантом. Как писали "Дни.ру",для 49-летней звезды это будет четвертый брак.