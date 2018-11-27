Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игорь
Ожиганов рассказал о фиаско, которое потерпел при встрече с голливудской
звездой. Певица отказала спортсмену в элементарной просьбе.
Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игорь
Ожиганов рассказал о фиаско, которое потерпел при встрече с голливудской
звездой. Певица отказала спортсмену в элементарной просьбе.
По словам 26-летнего Ожиганова,
во время выездных матчей НХЛ он оказался в Калифорнии вместе со своим
одноклубником Никитой Зайцевым. Хоккеисты посетили парк
аттракционов, а затем оказались в ресторане, где заметили певицу.
Спортсмен отметил, они подошли к Лопес и попросили у нее автограф.
Однако при этом они не представились и не сказали, что играют в НХЛ, передает "Советский спорт".
Хоккеист отметил, что они
повели себя "как школьники", а она их отшила одним взглядом. Дженнифер посмотрела
на спортсменов так, что их тут же отправили восвояси.
Отметим, Игорь Ожиганов
подписал годовой контракт с канадским клубом в мае 2018 года. Ранее он выступал
за ЦСКА и "Сибирь" в КХЛ.
Примечательно,
что Лопес собралась замуж за спортсмена – бейсболиста Алекса
Родригеза. Мужчина подарил певице кольцо с огромным бриллиантом. Как писали "Дни.ру",
для 49-летней звезды это будет четвертый брак.