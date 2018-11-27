Бывший исполнительный директор Владимирского моторо-тракторного завода заплатил штраф 150 тысяч рублей за нарушение трудовых прав сотрудников предприятия. Такое решение принял мировой суд Октябрьского района Владимира по ходатайству Следственного комитета. В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода 382 сотрудника полгода не получали зарплату. В итоге предприятие задолжало рабочим больше 22 миллионов рублей.

Бывший исполнительный директор Владимирского моторо-тракторного завода заплатил штраф 150 тысяч рублей за нарушение трудовых прав сотрудников предприятия. Такое решение принял мировой суд Октябрьского района Владимира по ходатайству Следственного комитета. В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода 382 сотрудника полгода не получали зарплату. В итоге предприятие задолжало рабочим больше 22 миллионов рублей. При этом правоохранители установили, что у исполнительного директора была возможность своевременно рассчитываться с персоналом, но в целях личной заинтересованности и надежде на продвижение по карьерной лестнице он рассчитывался с контрагентами и тратил прибыль на хозяйственные нужды. И только вмешательство надзорных и контрольных органов позволило восстановить права сотрудников завода и выплатить им зарплату в полном объеме.