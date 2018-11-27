Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием. Значит, и обвинение освобождается от всех обязательств в рамках этой сделки.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием. Значит, и обвинение освобождается от всех обязательств в рамках этой сделки. Это следует из отчета Роберта Мюллера, опубликованного во вторник, 27 ноября. В документе указано, что Манафорт дал ФБР и офису спецпрокурора ложные показания.Защита утверждает, что Манафорт считал, будто информация, которую он предоставил, правдивая, а значит, нарушения нет. Манафорта обвиняют в деятельности иностранного агента без необходимой регистрации при минюсте США в годы, когда он консультировал бывшего украинского президента Виктора Януковича.В сентябре Манафорт признал себя виновным в сговоре и попытке влиять на свидетелей, передает телеканал "Россия 24". В прокуратуре пообещали просить суд снять с него эти обвинения при условии, что Манафорт будет сотрудничать со следствием.