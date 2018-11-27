Президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о возможной продаже клуба. Функционер признался, что не обращает внимания на слухи, но оказался бы не против иметь сильного партнера по бизнесу.

Президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о возможной продаже клуба. Функционер признался, что не обращает внимания на слухи, но оказался бы не против иметь сильного партнера по бизнесу."С первого дня появления этих слухов я не обращал на них внимания – я не собираюсь продавать клуб, — признался Гинер, слова которого приводит телеканал "Россия 24". – Однако если в клуб захочет кто-то зайти в качестве партнера и попросит продать 25 или 49 процентов, то почему бы не иметь хорошего, сильного партнера в клубе? Вложенные деньги пойдут на развитие клуба, я не собираюсь ничего забирать"."Что, если предложат выкупить не 49 процентов, а 51, то есть контрольный пакет? Смотря кто и почему. Единое мнение далеко не всегда является правильным. Когда у тебя есть оппонент, который думает иначе и хочет что-то изменить, то к этому нужно прислушаться, ведь это же бизнес".Напомним, что ранее в прессе сообщали о желании Гинера продать ЦСКА.