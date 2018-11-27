Французам будут бесплатно выдавать презервативы, по рецептам. Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен. Старт подобной раздачи слонов – 10 декабря.

Французам будут бесплатно выдавать презервативы, по рецептам. Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен. Старт подобной "раздачи слонов" – 10 декабря, сообщает France Inter.Французам будут выдавать по рецепту упаковки презервативов по 6,12 и 24 штуки. Расходы на эту акцию возьмет на себя государство. Для этого власти заключили контракт с одним из производителей презервативов.Аньес Бюзен заявила, что получить рецепт у врача, чтобы стать обаладетем бесплатного презерватива, сможет любой гражданин Франции..@AgnesBuzyn sur le VIH : "On pourra aller voir son médecin et avoir des préservatifs remboursés sur prescription médicale" #le79inter pic.twitter.com/8okN18fKxQ— France Inter (@franceinter) 27 ноября 2018 г.Ранее сообщалось, что власти Франции расследуют серию случаев рождения младенцев с физическими отклонениями.