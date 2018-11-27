Кораблям ВМС Украины — Бердянску, Никополю и Яны Капу — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.

Кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Центре общественных связей ФСБ, ссылаясь на документы, найденные в ходе осмотра задержанных украинских катеров.Отмечается, что старший группы кораблей получил приказ осуществить переход из Одессы (Черное море) в Бердянск (Азовское море) "скрытным порядком". Подчеркивается, что катера должны были, не привлекая внимание российских пограничников, подойти к Керченско-Еникальскому каналу и пройти через него.При этом в ФСБ сообщили, что найденный на одном из катеров рукописный конспект правил прохождения через данный канал свидетельствует о том, что моряки ВМС Украины были прекрасно осведомлены о российских правилах прохождения в Азовское море.25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.По уголовному делу о незаконном пересечении госграницы России арестованы несколько украинских моряков.