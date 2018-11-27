Американская актриса Эмбер Херд появилась на премьере фильма
Аквамен в необычном образе. Журналисты сравнили ее дизайнерский головной убор
с шапочкой для плавания.
Американская актриса Эмбер Херд появилась на премьере фильма
"Аквамен" в необычном образе. Журналисты сравнили ее дизайнерский головной убор
с шапочкой для плавания.
В понедельник, 26 ноября, в Лондоне состоялась премьера
новой картины "Аквамен", посвященной приключениям героев вселенной DC. Актриса Эмбер Херд сыграла
в новой ленте королеву моря. Для мероприятия звезда выбрала весьма
необычный наряд – она надела изумрудно-золотое платье с длинным шлейфом, изготовленное итальянским модным домом Valentino. К образу она добавила золотые
туфли и головной убор от дизайнера Брайана Этвуда.
Последний аксессуар привлек внимание журналистов. Один из корреспондентов
издания Elle Р. Эрик Томас раскритиковал образ Херд и сравнил ее головной
убор с "шапочкой для купания". "Какой дресс-код у этого мероприятия?", -
возмутился он. "Эмбер как будто стремится воссоздать образ пловчихи Эстер
Уильямс. Она только что сделала химическую завивку, хочет немного загореть,
а потом, может быть, окунуть ноги в бассейн", – с иронией отметил журналист.
Эмбер Херд известна по ролям в лентах "Девушка из Дании", "Лига
справедливости", "Ромовый дневник" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Актриса вошла в список "100 самых сексуальных женщин" по версии журнала Maxim в 2008 и 2009 году.
Летом этого года певица Рианна появилась на премьере криминальной
комедии "8 подруг Оушена" в откровенном платье. Для красной дорожки
она выбрала наряд золотистого цвета с глубоким декольте. Платье явно было не
очень удобным, потому что звезде приходилось все время его поправлять. Однако
это не помешало Рианне позировать фотографам.