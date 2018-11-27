Американская актриса Эмбер Херд появилась на премьере фильма Аквамен в необычном образе. Журналисты сравнили ее дизайнерский головной убор с шапочкой для плавания.

Американская актриса Эмбер Херд появилась на премьере фильма"Аквамен" в необычном образе. Журналисты сравнили ее дизайнерский головной уборс шапочкой для плавания.В понедельник, 26 ноября, в Лондоне состоялась премьерановой картины "Аквамен", посвященной приключениям героев вселенной DC. Актриса Эмбер Херд сыгралав новой ленте королеву моря. Для мероприятия звезда выбрала весьманеобычный наряд – она надела изумрудно-золотое платье с длинным шлейфом, изготовленное итальянским модным домом Valentino. К образу она добавила золотыетуфли и головной убор от дизайнера Брайана Этвуда.Последний аксессуар привлек внимание журналистов. Один из корреспондентовиздания Elle Р. Эрик Томас раскритиковал образ Херд и сравнил ее головнойубор с "шапочкой для купания". "Какой дресс-код у этого мероприятия?", -возмутился он. "Эмбер как будто стремится воссоздать образ пловчихи ЭстерУильямс. Она только что сделала химическую завивку, хочет немного загореть,а потом, может быть, окунуть ноги в бассейн", – с иронией отметил журналист.Эмбер Херд известна по ролям в лентах "Девушка из Дании", "Лигасправедливости", "Ромовый дневник" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Актриса вошла в список "100 самых сексуальных женщин" по версии журнала Maxim в 2008 и 2009 году.Летом этого года певица Рианна появилась на премьере криминальнойкомедии "8 подруг Оушена" в откровенном платье. Для красной дорожкиона выбрала наряд золотистого цвета с глубоким декольте. Платье явно было неочень удобным, потому что звезде приходилось все время его поправлять. Однакоэто не помешало Рианне позировать фотографам.