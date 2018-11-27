Парень попытался убежать от ответственности

Парень попытался убежать от ответственностиВ сентябре этого года госавтоинспекторам позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что пьяный местный житель гоняет на автомобиле.Полицейские догнали нарушителя и убедились, что тот управлял машиной в нетрезвом виде. Правоохранители попытались его задержать, однако гороховчанин, испугавшись ответственности, решил уехать и резко нажал на газ. Один из сотрудников ГИБДД, державшийся за автомобиль, едва не лишился пальца, после чего его откинуло на асфальт. От удара он получил ушибы.19-летнего парня все равно задержали. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Дело передано в Гороховецкий районный суд.