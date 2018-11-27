Фотограф Андрей Гордасевич – автор проекта Игры со временем. Он снимал его на протяжении четырех лет и получил за него ряд международных наград. Игры со временем — это рассказ о попытке спрятать время и спрятаться в нем, реконструируя эпоху Наполеоновских войн, — говорит фотограф.

Фотограф Андрей Гордасевич – автор проекта "Игры со временем". Он снимал его на протяжении четырех лет и получил за него ряд международных наград."Игры со временем" — это рассказ о попытке спрятать время и спрятаться в нем, реконструируя эпоху Наполеоновских войн", — говорит фотограф.Бородинское сражение произошло в 1812 году, а первые фотографии были сделаны около 1826 года. Андрей признается, что историческая невозможность запечатлеть Бородино с помощью фотографии бередила его, и он представил себе рассказ о реконструкции как визуальную пьесу о пересечении времен."Играть в прятки со временем легко на театрализованном поле боя, но сложно в быту, поэтому в некоторых кадрах время "зачищено", а в других "заражено" современными предметами", — поясняет он.По его словам, ему очень помогли рисунки очевидца событий — рядового Нуаро из полка конных гренадер гвардии Великой армии Наполеона. Он погиб при отступлении Великой армии из России: он отдавал свой паек коню. Коня впоследствии передали семье в Нормандию, где он дожил до старости, никогда не работав. Мама Нуаро очень любила его. Вместе с конем ей передали то, что было в чемодане рядового: орден Почетного легиона, альбомные листы, чернила, свинцовый карандаш и горсть желудей. Наброски Нуаро будто вызывают в современной действительности похожие сцены.