Фотограф Дмитрий Исхаков травмировался, готовя еду для своей супруги, певицы Полины Гагариной. Однако мужчина, несмотря на ранение, проявил стойкость и не бросил своего занятия – иначе всем хана.

Фотограф Дмитрий Исхаков травмировался, готовя еду для своей супруги, певицы Полины Гагариной. Однако мужчина, несмотря на ранение, проявил стойкость и не бросил своего занятия – "иначе всем хана".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою правую руку, заклеенную пластырем, возле терки и кусочка сыра. "Первое правило шеф-повара, чтобы ни случилось, ты обязан готовить до конца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал муж Полины Гагариной.Затем Исхаков развил свою мысль, согласно которой, если еда для жены не будет готова, то всех ждут большие неприятности. "Ты солдат! Кухня – твое поле боя. Ранен?! Ничего, мирамистинчком побрызгал, пластырь налепил и вперед! Жена должна быть накормлена (иначе всем хана) 👀 пока ты можешь стоять и держать в руках поварешку – ты в строю!" – завершил свой пост Исхаков.Чувство юмора супруга Полины Гагариной подписчики оценили в полной мере. Пока одни пользователи Сети смеялись над текстом, другие удивлялись суровости певицы, на которую намекнул ее благоверный. "Ахаха ранен", "Боль( как же с той стороны можно было порезаться🧐 Обычно пальцы или ладони более уязвимы)", "Терка – это ЖЕСТЬ!", "Браво! Настоящий мужчина !!!", "С вами можно идти в разведку", "Дима, береги себя)) Жене ты нужен целым!", "видать очень суровая жена😂", "Мне вас жалко, но жена – святое❤️. Особенно такая🔥", – прокомментировали фанаты.Ранее в интервью Регине Тодоренко Полина Гагарина призналась, что она тиран и деспот, особенно дома, а успехом обязана не таланту, а кропотливому труду и удаче.