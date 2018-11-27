Крокодил (Г)Гена и (Ч)Чебурашка спят в одной комнате. Ночь. Тишина. Темень.
Внезапно Гена вскакивает с постели.
Г.- Долой антинародный режим!!!
Ч.- Ген, успокойся, ночь на дворе. Спи.
Гена засыпает. Через несколько минут снова вскакивает.
Г.- Правительство в отставку!!!!
Ч.- Ген, ну спи уже, поздно, не мешай.
Засыпают.
Через пять минут.
Г.- Вся власть Советам!!!! Президента в отставку!!! Землю крестьянам!!! Фабрики рабочим!!!
Ч.- Ген, ну говорил я тебе, не ешь ты на ночь столько коммунистов!
еще анекдот!