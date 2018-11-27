27.11.2018

2018-11-27 13:35:44

Иномарка протаранила пешеходный переход под Москвой

Возле гипермаркета "Глобус" в Одинцовском районе Московской области автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход, передает . По словам очевидцев, водитель был абсолютно трезв. Скорее всего, он просто не справился с управлением. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам мужчина пострадал не сильно. "У него только ушиб бедра, родился в рубашке", – рассказал свидетель. Водителя доставили в больницу.