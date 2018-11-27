Мария Шукшина устала от пристального внимания прессы. Особенно звезду допекает шоумен Андрей Малахов, который с удовольствием обсуждает ее личную жизнь в эфире.

Мария Шукшина устала от пристального внимания прессы. Особеннозвезду допекает шоумен Андрей Малахов, который с удовольствием обсуждает ееличную жизнь в эфире.После того как некая Фрейя Зильбер родила Шукшиной внука, артисткенет покоя. Несостоявшаяся невестка периодически появляется в программе "Прямойэфир" телеканала "Россия 1" и льет грязь на ее сына Марка Касаткина.Измученная скандалами и сплетнями Мария пошла на крайниемеры. Звезда подписала петицию против Малахова, размещенную обычнымтелезрителем на сайте www.change.org.О том, что прошение появилось в Сети знаменитости рассказалпоклонник в соцсетях. "Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!" – поблагодарила знаменитость.Позже Шукшину поддержала актриса Алика Смехова, она такжепроголосовала против передачи шоумена. "Пора прекратить эту порочнуюпрактику!" – написала Алика в комментариях.Добавим, чтосоставители петиции требуют законодательно запретить программы "Прямой эфир"Андрея Малахова, "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, "Ты не поверишь" канала НТВ.По мнению авторов прошения, только такие кардинальные меры могут спастиобщество от деградации, духовного и психологического развращения."Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности,которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятсялюди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику,и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети", – отмечается в тексте ходатайства.