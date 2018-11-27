Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под
псевдонимом MamaRika, призналась, что в прошлом была влюблена в девушку. О своей бисексуальности она рассказала на шоу Караоке на колесах.
Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под
псевдонимом MamaRika, призналась, что в прошлом была влюблена в девушку. О своей бисексуальности она рассказала на шоу "Караоке на колесах".
Исполнительница приняла участие в съемках развлекательной программы,
которая является аналогом популярного британского шоу Carpool Karaoke, где знаменитости
поют в машине. Во время поездки Кочетова рассказала ведущему Славе Демину,
что в прошлом у нее были отношения с девушкой, но сейчас она предпочитает мужчин.
"У меня когда-то была однополая любовь. Классно! Пошалили и хватит",
– заявила она.
Потом Демин спросил певицу, посещает ли она магазины для
взрослых. Ничуть не смущаясь, Анастасия дала положительный ответ. "Ну как
без помощи современных приспособлений? Как-то надо справляться в такой сложной
ситуации", – сказала она.
Кочетова совершила каминг-аут еще в 2014 году в эфире
программы "Светская жизнь". В студенческие годы она была влюблена в девушку, но
сколько продлились эти отношения, Анастасия не раскрывает. "Эти отношения были длительными, но
не настолько, как бы тогда хотелось. Однако в скором времени я поняла, что
мужчины привлекают меня больше. Знаете, женщины довольно-таки проблематичны,
особенно в отношениях", – поделилась певица.
Исполнительница иногда позволяет себе флиртовать с девушками, но
остается верна мужчинам. Сейчас певица MamaRika находится в романтических
отношениях с капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой.