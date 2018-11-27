Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под псевдонимом MamaRika, призналась, что в прошлом была влюблена в девушку. О своей бисексуальности она рассказала на шоу Караоке на колесах.

Украинская певица Анастасия Кочетова, известная подпсевдонимом MamaRika, призналась, что в прошлом была влюблена в девушку. О своей бисексуальности она рассказала на шоу "Караоке на колесах".Исполнительница приняла участие в съемках развлекательной программы,которая является аналогом популярного британского шоу Carpool Karaoke, где знаменитостипоют в машине. Во время поездки Кочетова рассказала ведущему Славе Демину,что в прошлом у нее были отношения с девушкой, но сейчас она предпочитает мужчин."У меня когда-то была однополая любовь. Классно! Пошалили и хватит",– заявила она.Потом Демин спросил певицу, посещает ли она магазины длявзрослых. Ничуть не смущаясь, Анастасия дала положительный ответ. "Ну какбез помощи современных приспособлений? Как-то надо справляться в такой сложнойситуации", – сказала она.Кочетова совершила каминг-аут еще в 2014 году в эфирепрограммы "Светская жизнь". В студенческие годы она была влюблена в девушку, носколько продлились эти отношения, Анастасия не раскрывает. "Эти отношения были длительными, ноне настолько, как бы тогда хотелось. Однако в скором времени я поняла, чтомужчины привлекают меня больше. Знаете, женщины довольно-таки проблематичны,особенно в отношениях", – поделилась певица.Исполнительница иногда позволяет себе флиртовать с девушками, ноостается верна мужчинам. Сейчас певица MamaRika находится в романтическихотношениях с капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой.