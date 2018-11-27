Решив заказать букет на День рождения, большинство заказчиков столкнется с трудностями в процессе выбора количества и вида цветков

Решив заказать букет на День рождения, большинство заказчиков столкнется с трудностями в процессе выбора количества и вида цветков. Для того чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется придерживаться ряда критериев, которые помогут подобрать наилучший вариант для определенной категории виновника торжества.

Особенности выбора

Чаще всего заказ цветов в Санкт-Петербурге с доставкой по городу осуществляется для поздравления любимой женщины. В этом случае выбор должен быть обоснован предпочтениями и возрастом дамы. Например, девушкам в юном возрасте предпочтительнее дарить цветочные композиции светлых оттенков. А вот дамы постарше отдают предпочтение насыщенным оттенкам. Для поздравления с Днем рождения пожилых женщин принято использовать букеты темного цвета.

Если необходимо заказать букет цветов для мужчин, то в такой ситуации, прежде всего, делают акцент на форме, а не на оттенке. Наилучшим вариантом для мужчины будет симметричный монобукет. В зависимости от характера мужчины,он может быть дополнен какой-нибудь экзотикой.

Выбирая недорогие букеты цветов для деловых партнеров или коллег, следует сделать акцент на оригинальности подарка. В этом случае чаще всего делают выбор в пользу букетов с редким цветами. Интересным вариантом могут быть роскошные цветочные корзины с оригинальным декором.

Еще одним важным критерием выбора считается количество цветов. Флористы рекомендуют заказывать количество бутонов, равное возрасту именинника или именинницы. По понятным причинам, эта рекомендация актуальна только в том случае, если виновнику торжества исполняется нечетное количество лет. В противном случае к возрасту именинника рекомендуется добавить один бутон.

Можно ли заказать букет на День рождения с доставкой за границу?

Глобализация стирает любые международные рамки. Именно поэтому сегодня чрезвычайно популярна международная доставка цветов в Санкт-Петербурге. Эта услуга позволяет доставить букет в любую точку мира. Причем не имеет значения дальность транспортировки. Такой подарок будет доставлен точно в срок хоть в соседнюю Финляндию, хоть в далекую Австралию.

Стоит добавить, что отправка любого товара в другую страну осуществляется с учетом нескольких требований:



Перед тем, как заказать доставку необходимо сделать предварительный запрос за 2-3 дня до даты отправки.



Доставка за границу зависит от национальных особенностей страны-назначения.



Во многих компаниях, предоставляющих эту услугу, ассортимент значительно отличается от стандартного.



Нужно отметить, что доставка цветков за границу обычно осуществляется в течение одного дня.