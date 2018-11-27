Представители одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества.

Представители одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества.Как передает ТАСС, это произошло в храме Христа Спасителя в Москве на учредительном круге (заседании) общества.Более 500 делегатов единогласно проголосовали за создание Всероссийского казачьего общества, а также утвердили устав новой организации и структуру.Как проинформировал общественность атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда, во главе общества будет наказной атаман, которого назначит своим указом президент РФ, после одобрения министерством юстиции устава организации.У атамана будут пять заместителей, 13 отделов и три помощника. Руководство будет осуществляться с помощью правления из 43 человек. В состав Всероссийского казачьего общества будут входить также большой круг, совет атаманов, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что считает произошедшее знаковым событием, поскольку при объединении "мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек".Говоря о задачах, стоящих перед новой организацией, чиновник отметил, что их немало – это и несение государственной службы, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и сохранение исторических традиций и укрепление отношений с казаками за пределами России.