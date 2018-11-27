Накануне, 26 ноября, исполнилось семь лет дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Однако праздничный вечер артист предпочел провести не в компании наследницы, а в театре и на вечеринке у супруги продюсера Игоря Крутого Ольги.

Накануне, 26 ноября, исполнилось семь лет дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Однако праздничный вечер артист предпочел провести не в компании наследницы, а в театре и на вечеринке у супруги продюсера Игоря Крутого Ольги.26 ноября оказался очень насыщенным днем для Филиппа Киркорова. Согласно его публикациям в социальной сети Instagram, поп-король посетил Большой театр. Артист насладился пением легендарной оперной артистки Анны Нетребко, с которой, к слову, в свое время Филипп записал дуэт. С тех пор артисты хорошие друзья и стараются видеться при любой возможности. А так как Нетребко большую часть времени проводит за границей, то каждая встреча с ней на вес золота.А еще в этот день, как утверждает "Московский комсомолец", Филипп успел отметиться на вечеринке супруги Игоря Крутого Ольги по случаю ее дня рождения. Неважно, что он был еще в начале ноября, Ольга решила лишь сейчас созвать гостей. Согласно данным "МК", на празднике веселились, кроме Киркорова, Алла Пугачева и Максим Галкин, Жасмин, Валерий Леонтьев. А на сцене их развлекали "золотой голос России" Николай Басков и Дима Билан.В столь насыщенном графике, разумеется, Филипп все же нашел возможность поздравить и собственную дочь Аллу-Викторию с днем рождения. Девочке 26 ноября исполнилось семь лет. Певец разметил короткое видео в приложении Stories, на котором запечатлена маленькая именинница с именитым дедушкой, певцом Бедросом Киркоровым.Впрочем, почему-то этого оказалось мало для подписчиков Филиппа. Многие возмутились тому, что этот день артист провел не с дочкой, а с Нетребко и женой Крутого. "У тебя у дочки др блин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А ниче что у дочки день рождения, а он все скачет по левым тусовкам", "Хоть бы выложил фотку с дочкой, у нее же праздник сегодня, а не с Анной", "Поздравляю с днем рождения дочери! Странно, что вы не с ней сегодня", – высказали свое возмущение пользователи Сети.Впрочем, нашлись и те фанаты, кто предположил, что Филипп Киркоров специально ничего не предпринимал, выбрав для празднования дня рождения дочери какой-нибудь выходной день, чтобы закатить по-настоящему грандиозную вечеринку.