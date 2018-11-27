Она была в магазине, пока ее транспорт угоняли

Она была в магазине, пока ее транспорт угонялиВ конце ноября в полицию обратилась 50-летняя жительница Кольчугинского района. У женщины украли велосипед, который она оставила у одного из магазинов. Сообщение передали всем наружным службам полиции.Через несколько часов правоохранители задержали 54-летнего мужчину, передвигавшего на велосипеде, схожем по описанию с похищенным. Оказалось, что воспользовавшись моментом, когда хозяйка зашла в магазин, оставив транспорт без присмотра, он сел на велосипед и скрылся.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.