Ранее судимый местный житель похитил велосипед, оставленный без присмотра.

22 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что некоторое время назад был похищен её велосипед, оставленный без присмотра у одного из магазинов города.Сообщение было передано всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов на одной из улиц районного центра полицейскими был задержан 54-летний мужчина, передвигавшийся на велосипеде, схожем по описанию с похищенным.В ходе проверки полицейские установили, что задержанный, пользуясь моментом, когда хозяйка отправилась в магазин, оставив транспорт без присмотра, похитил велосипед и скрылся. Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, пояснил, что планировал использовать похищенное для личного пользования.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими и будет возвращено законной владелице.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.