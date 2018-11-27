Ирландский экс-чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор готов в 2019 году вернуться в октагон и перезапустить свою спортивную карьеру. Напомним, что в октябре ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ирландский экс-чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор готов в 2019 году вернуться в октагон и перезапустить свою спортивную карьеру. Напомним, что в октябре ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову."В 2019 году я вернусь в октаринг [так Макгрегор на свой манер называет клетку для боев в ММА, — прим. ред.], — заявил ирландский спортсмен в своем твиттере. – Мы все очень рады".2019 is when we launch in the U.K and Australia!2019 is when I will also be back inside the OctaRing!We are very excited!Thank you for the support brother