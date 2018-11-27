Российский музыкант Крис Кельми решил серьезно взяться за свое
здоровье после новости о смерти коллеги Евгения Осина. Певец намерен навсегда отказаться
от вредных привычек.
Российский музыкант Крис Кельми решил серьезно взяться за свое
здоровье после новости о смерти коллеги Евгения Осина. Певец намерен навсегда отказаться
от вредных привычек.
Недавно телеведущая Дана Борисова вспомнила о Крисе во время
программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Создатель группы "Рок-Ателье"
всегда был известен как большой любитель алкогольных напитков. "Следующий
Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном
состоянии", – сказала она. И никто из присутствующих так и не смог
ответить на этот вопрос. Кельми перестал выходить на связь несколько месяцев назад.
Недавно его брат Евгений Суслин сообщил о том, что Крис
решил начать новую жизнь и перебрался за город. Однако последствия частого употребления
алкоголя дают о себе знать. "Действительно, Крис страдал от алкоголизма, но это
в прошлом, я уверен. Сейчас брат уехал за город. Там ему хорошо: свежий воздух,
никто не беспокоит... Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не
проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце и
почки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает", – передает его слова
.
Осин и Кельми всегда хорошо общались и часто пили вместе. Но в какой-то момент автор хита "Плачет девушка в автомате", по мнению Суслина, "просто не смог взять себя в руки и вовремя нажать
на стоп-кран". Брат Криса отметил, что Дана Борисова сама частенько
употребляет горячительные напитки. "Дана забыла, как и она поднимала бокал
вместе с ними. Принимала на грудь так, что ребята по сравнению с ней просто
отдыхали!", – заявил он.
Напомним, что музыкант Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в
собственной квартире в Москве. По предварительным данным, смерть наступила от
остановки сердца. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.