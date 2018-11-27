Российский музыкант Крис Кельми решил серьезно взяться за свое здоровье после новости о смерти коллеги Евгения Осина. Певец намерен навсегда отказаться от вредных привычек.

Российский музыкант Крис Кельми решил серьезно взяться за своездоровье после новости о смерти коллеги Евгения Осина. Певец намерен навсегда отказатьсяот вредных привычек.Недавно телеведущая Дана Борисова вспомнила о Крисе во времяпрограммы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Создатель группы "Рок-Ателье"всегда был известен как большой любитель алкогольных напитков. "СледующийКрис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевномсостоянии", – сказала она. И никто из присутствующих так и не смогответить на этот вопрос. Кельми перестал выходить на связь несколько месяцев назад.Недавно его брат Евгений Суслин сообщил о том, что Крисрешил начать новую жизнь и перебрался за город. Однако последствия частого употребленияалкоголя дают о себе знать. "Действительно, Крис страдал от алкоголизма, но этов прошлом, я уверен. Сейчас брат уехал за город. Там ему хорошо: свежий воздух,никто не беспокоит... Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто непроходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце ипочки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает", – передает его словаОсин и Кельми всегда хорошо общались и часто пили вместе. Но в какой-то момент автор хита "Плачет девушка в автомате", по мнению Суслина, "просто не смог взять себя в руки и вовремя нажатьна стоп-кран". Брат Криса отметил, что Дана Борисова сама частенькоупотребляет горячительные напитки. "Дана забыла, как и она поднимала бокалвместе с ними. Принимала на грудь так, что ребята по сравнению с ней простоотдыхали!", – заявил он.Напомним, что музыкант Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался всобственной квартире в Москве. По предварительным данным, смерть наступила отостановки сердца. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.