На стартовом сооружении ракеты Союз-2 космодрома Восточный выявлены серьезные нарушения. Обнаружены протечки через швы бетонирования, отверстия крепления опалубки. Выявлены нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры применена сварка вместо муфты.

На стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный выявлены серьезные нарушения. Об этом говорится в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.В документе сообщается, что работа выполнена не по проекту. Обнаружены протечки через швы бетонирования, отверстия крепления опалубки. Выявлены нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры применена сварка вместо муфты.Дефекты найдены в резервуарах-накопителях дождевых вод, возведении стены. Акт освидетельствования предоставлен раньше результатов испытаний.Строительство космодрома началось в 2011 году. За период работы подрядчиков выявлено более 17 тысяч нарушений, превышающих 17 миллиардов рублей.В сентябре под железобетонным основанием стартового комплекса были найдены пустоты. Для их устранения было выделено 4,6 миллиона рублей.Между тем, как сообщили ТАСС в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, деформация была устранена еще 25 октября и сейчас можно проводить штатные работы на пусковом столе космодрома.