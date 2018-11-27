Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Уфе, где играли местный Салават Юлаев и Автомобилист из Екатеринбурга. Гости победили 2:0 и прервали серию из трех поражений.

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Уфе, где играли местный "Салават Юлаев" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Гости победили 2:0 и прервали серию из трех поражений.На 25 минуте "Автомобилист" вышел вперед после того, как Александр Кучерявенко реализовал численное преимущество. На 44 минуте Анатолий Голышев забросил вторую шайбу и закрепил победу уральцев. Отлично провел встречу вернувшийся в ворота "Автомобилиста" Якуб Коварж, отразивший 32 броска."Автомобилист" выиграл 2:0 и завершил серию из трех поражений. Уральцы набрали 55 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции. "Салават Юлаев" остался на 7 месте с 39 очками.