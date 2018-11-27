Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке, где Адмирал принимал ХК Сочи. Клуб из Приморья одержал победу с результатом 4:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке, где "Адмирал" принимал ХК "Сочи". Клуб из Приморья одержал победу с результатом 4:2.Чешский легионер "Адмирала" Карел Кубат забросил первую шайбу в матче, реализовав на пятой минуте численное преимущество. Но за четыре секунды до первого перерыва Йокипакка также в большинстве восстановил равновесие. Во втором периоде Кубат во второй раз реализовал большинство, и эта шайба стала единственной в периоде.В третьем периоде Владимир Бутузов увеличил преимущество приморцев, но Дамир Рахимуллин снова поставил победу "Адмирала" под сомнение. Которое снял точным броском по пустым воротам Константин Глазычев. "Адмирал" выиграл 4:2, набрал 18 очков, но остался на последнем 13 месте в Восточной конференции. У "Сочи" 33 очка и шестая позиция на Западе.