Президент Турции заявил, что его страна разгромила террористов в Сирии. По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган подзабыл, что год назад о полной победе над Исламским государством (запрещено в России) сообщил российский президент Владимир Путин.

Президент Турции заявил, что его страна разгромила террористовв Сирии. По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган подзабыл, что год назад о полнойпобеде над "Исламским государством" (запрещено в России) сообщил российскийпрезидент Владимир Путин.Турецкий лидер похвалился тем, что только с приходом в Сириютурецких военных стало ясно, что это за проект – "Исламскоегосударство". "Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себекак о противниках ИГ, никакой борьбы с ним не вели", – с гордостью соврал Эрдоган,фактически оскорбив Россию и ее лидера.Президент Турции также заявил, что в Сирии остались лишьнебольшие банды, которые маскируются под террористов ИГ. "Если мыскооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этимиостатками", – призвал турецкий лидер, не сообщив с кем конкретно необходимо объединитьусилия для борьбы с экстремистами.Напомним, в начале декабря 2017 года президент РоссииВладимир Путин заявил, что "Исламское государство" разгромлено наобоих берегах Евфрата в Сирии, после чего начальник Генштаба Валерий Герасимовсообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этойгруппировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.Российские военные, в отличие от турецких, находятся натерритории Сирии с сентября 2015 года абсолютно законно, по просьбе президентаБашара Асада. В прошлом году, после разгрома ИГ, в Сирии созданы зоныдеэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России,Ирана и Турции.