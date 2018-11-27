Президент Турции заявил, что его страна разгромила террористов
в Сирии. По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган подзабыл, что год назад о полной
победе над Исламским государством (запрещено в России) сообщил российский
президент Владимир Путин.
Президент Турции заявил, что его страна разгромила террористов
в Сирии. По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган подзабыл, что год назад о полной
победе над "Исламским государством" (запрещено в России) сообщил российский
президент Владимир Путин.
Турецкий лидер похвалился тем, что только с приходом в Сирию
турецких военных стало ясно, что это за проект – "Исламское
государство". "Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе
как о противниках ИГ, никакой борьбы с ним не вели", – с гордостью соврал Эрдоган,
фактически оскорбив Россию и ее лидера.
Президент Турции также заявил, что в Сирии остались лишь
небольшие банды, которые маскируются под террористов ИГ. "Если мы
скооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этими
остатками", – призвал турецкий лидер, не сообщив с кем конкретно необходимо объединить
усилия для борьбы с экстремистами.
Напомним, в начале декабря 2017 года президент России
Владимир Путин заявил, что "Исламское государство" разгромлено на
обоих берегах Евфрата в Сирии, после чего начальник Генштаба Валерий Герасимов
сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой
группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
Российские военные, в отличие от турецких, находятся на
территории Сирии с сентября 2015 года абсолютно законно, по просьбе президента
Башара Асада. В прошлом году, после разгрома ИГ, в Сирии созданы зоны
деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России,
Ирана и Турции.