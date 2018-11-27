Зрители могут влиять на контент федеральных каналов. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Зрители могут влиять на контентфедеральных каналов. В этом уверен член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт привел пример того, как народ уже влияли наконтент Первого канала. Это произошло после "Новогоднего огонька" 2017 года."Удалось собрать порядка четверти миллионов подписейпод моей инициативой. В итоге в конце года канал провел рейтинговое голосованиев соцсетях, и программа "Новогоднего огонька" на Первом каналесостояла из исполнителей, которых выбирали сами зрители", – поделился с "Дни.ру"Манукян. "Так что, зрители могут влиять на контент федеральных каналов,проверено", – заверил эксперт.Также высказался он и о материальной стороне дела. "Авот вопрос бюджетного и иных форм финансирования федерального канала и его трат– это действительно интересно. Если бюджетные деньги тратятся на такиепрограммы как "Прямой эфир" и, в частности, на такие выпуски как сГогеном Солнцевым и его супругой, то мне кажется, здесь уже государство изрители вправе возмущаться и полноценно вмешаться, чтобы остановить этотелебезобразие", – считает Вадим Манукян.Напомним, скандал возник из-за эпизода в программе Андрея Малаховаот 12 ноября этого года с участием Гогена Солнцева. Тысячи зрителей в Россиибыли возмущены поведением шоумена и самим фактом того, что эпизод решилипустить в эфир. Отметим, в ток-шоу Солнцев подрался со своей женойЕкатериной Терешкович.