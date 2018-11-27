Красноярский Енисей и грозненский Ахмат встретятся в рамках 16 тура российской премьер-лиги на Центральном стадионе Красноярска. Ранее РФС разрешил командам провести матч в манеже.

Красноярский "Енисей" и грозненский "Ахмат" встретятся в рамках 16 тура российской премьер-лиги на Центральном стадионе Красноярска. Ранее РФС разрешил командам провести матч в манеже.В связи со сложными погодными условиями исполком РФС разрешил в порядке исключения провести матч в манеже. Но это решение вызвало протест со стороны руководства Российской премьер-лиги. Местом проведения встречи назван Центральный стадион Красноярска. Вход на арену станет бесплатным.Перед началом чемпионата "Ахмат" предлагал "Енисею" поменяться кругами, но встретил отказ. Встреча первого круга завершилась победой "Ахмата" с результатом 1:0.