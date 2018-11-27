В черте села Дмитриевы Горы и деревни Большой Санчур сорняк растет уже в течение нескольких лет

В черте села Дмитриевы Горы и деревни Большой Санчур сорняк растет уже в течение нескольких летМеленковская прокуратура вместе со специалистами муниципального земельного комитета, специалистами Росреестра и представителями органов местного самоуправления устроили проверку того, не зарастают ли земли борщевиком Сосновского.Оказалось, что в черте села Дмитриевы Горы и деревни Большой Санчур на площади 4417 квадратных метров борщевик растет уже в течение нескольких лет. Органы местного самоуправления не пытались ликвидировать сорняк. Аналогичные нарушения выявили в Бутылицком. Кроме того, администрация не выделяла на эти цели бюджетные средства.По фактам выявленных нарушений прокурором в адрес Советов народных депутатов муниципальных образований Бутылицкое и Дмитриевогорское внесены представления. Указанные выше акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.