Учитывая введение военного положения и роста антироссийских настроений на Украине, россиянам следует принимать меры предосторожности. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Почти 50 гражданам России уже было отказано во въезде на Украину.

Учитывая введение военного положения и роста антироссийских настроений на Украине, россиянам следует принимать меры предосторожности. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ на официальной странице в Twitter.Почти 50 гражданам России было отказано во въезде на Украину. Им пришлось вернуться авиарейсами из Киева в Минск. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.Комментируется, что пока невозможно определить, по каким параметрам людям отказывают во въезде. Среди них обычные граждане – мужчины, женщины, дети.Со стороны Украины не было произведено информирования о каких-либо ограничениях и изменениях в порядке пресечения границы. При этом отмечается, что на автодорожных и железнодорожных пунктах пропуска с Украиной не выявлено групповых возвратов граждан России.28 ноября в Украине введено военное положение сроком на 30 дней. Поводом для принятия данного решения стал инцидент в Керченском проливе.