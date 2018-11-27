В Санкт-Петербурге горит Виктор Черномырдин. Огонь охватил три из пяти палуб строящегося на Адмиралтейских верфях ледокола Виктор Черномырдин. К тушению пожара привлечены 37 пожарных и 9 машин. Один сотрудник верфи пострадал от огня. У него ожоги кистей легкой и средней тяжести.

В Санкт-Петербурге горит "Виктор Черномырдин". Огонь охватил три из пяти палуб строящегося на Адмиралтейских верфях ледокола "Виктор Черномырдин". К тушению пожара привлечены 37 пожарных и 9 машин. Один сотрудник верфи пострадал от огня. У него ожоги кистей легкой и средней тяжести. Есть данные о еще одном пострадавшем.Задымление на строящемся дизель-электрическом ледоколе проекта 22600 было обнаружено 27 ноября в 19 часов, сообщает "Интерфакс". Горят вторая и третья палубы, площадь пожара не сообщается. МЧС проинформировало, что пожару присвоен второй номер сложности.Возгорание на ледоколе вызвал технологический сбой в энергосистемах. По предварительным данным, пожар произошел после короткого замыкания. Впрочем, со счетов не сбрасывается и версия нарушений правил безопасности при работах с судном. При разборке инцидента будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса.Горящий ледокол находится на набережной реки Фонтанки у дома 203 на территории Адмиралтейских верфей.Строительство головного судна проекта ЛК-25 "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. На воду дизель-электрический ледокол был спущен в конце декабря 2016 года. К этому времени техническая готовность ледокола составляла 50%, хотя передача ледокола заказчику планировалась на 2015 год.К концу декабря 2018 года достроить ледокол обещал замминистра транспорта Виктор Олерский. В марте-апреле 2019 года "Виктор Черномырдин" должен был отправиться на ледовые испытания.Длина ледокола "Виктор Черномырдин" составляет 142,4 метра, а его ширина — 29 метров. Водоизмещение судна – 22 тысячи 258 тонн. Автономность плавания будет достигать 60 суток. Ледопроходимость — 2 метра, а экипаж будет состоять из 38 человек. Максимальная скорость судна – 17 узлов. "Виктор Черномырдин" должен стать самым большим и самым мощным дизельным ледоколом в мире.