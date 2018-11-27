На протяжении 6 лет над проведением концерта работает устоявшийся коллектив из числа профессионалов своего дела...

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец провёл встречу с организаторами праздничного концерта ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который состоялся в ГЦКЗ «Россия».На встрече присутствовали генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт», художественный руководитель-директор ГЦКЗ «Россия» Александр Беленький, первый заместитель директора Московской дирекции массовых мероприятий Департамента культуры города Москвы Вера Буянова, режиссёр концерта Светлана Кауфман, начальник организационно-творческого отдела Московской дирекции массовых мероприятий Департамента культуры города Москвы Татьяна Иванова, заместитель начальника отдела спецпроектов маркетинга и связей с творческими организациями Московской дирекции массовых мероприятий Департамента культуры города Москвы Елена Кокозова, продюсер службы музыкальных программ ОАО «ТВ Центр» Марина Колосова, заместитель директора ГЦКЗ «Россия» в Лужниках Владимир Фильченков и художник-постановщик концерта Юлия Шестакова.В текущем году в концертном зале "Россия" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. На концерт были приглашены тысячи сотрудников как из числа аппарата ГУ МВД России по г. Москве, так и территориальных органов внутренних дел. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что на протяжении 6 лет над проведением концерта работает устоявшийся коллектив из числа профессионалов своего дела.«На протяжении многих лет совместными усилиями удается удивлять концертной программой сотрудников и членов их семей. Благодаря коллективу, который занимается подготовкой, каждый концерт имеет свою «изюминку», - отметил Андрей Понорец - Отзывы о мероприятии стали поступать сразу по окончании концерта и у приглашённых они были только положительные».В завершение встречи заместитель начальника Главка вручил Благодарности ГУ МВД России по г. Москве организаторам. В свою очередь участники встречи поблагодарили за оказанное доверие и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве