Российские и французские исследователи обнаружили в атмосфере Венеры состоящий из озона слой, который присутствует в ней на постоянной основе.

ТекстРоссийские и французские исследователи обнаружили в атмосфере Венеры состоящий из озона слой, который присутствует в ней на постоянной основе.Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Icarus группой во главе с Эммануэлем Марком (Emmanuel Marcq) из лаборатории LATMOS (Франция).Астрономы обнаружили озоновый слой благодаря данным ультрафиолетового спектрометра, работавшего на борту орбитального зонда Venus Express. Напомним, что аппарат завершил миссию и разрушился в атмосфере планеты в 2015 году, но обработка добытой им информации продолжается.Озон на Венере уже обнаруживали в 2011 году. Однако тогда речь шла о небольших количествах газа, которые эпизодически образовывались на разных широтах и быстро разрушались. Теперь же открыт постоянный озоновый слой над умеренными и полярными областями планеты (от 50° широты и выше). Он располагается в верхнем слое облаков на высоте 70 километров.Как на Земле, так и на Венере "сырьём" для производства озона служит атомарный кислород. Специалисты полагают, что в атмосфере нашей соседки он образуется из-за разложения под ультрафиолетовыми лучами углекислого газа (составляющего более 96% венерианского "воздуха")."Мы знаем, что атмосферная циркуляция Венеры переносит "воздух" от экватора к полюсам, где он опускается вниз, – поясняет соавтор работы Жан-Лу Берто (Jean-Loup Bertaux), сотрудник лаборатории LATMOS и Института космических исследований РАН. – Давление при этом увеличивается, и атомы кислорода вначале соединяются в молекулы кислорода O2, а затем – озона O3. Поэтому озон – своего рода индикатор атмосферной циркуляции на Венере и Марсе".По данным исследователей, общая объёмная доля озона на Венере составляет около 10–20 частиц на миллиард."Обнаруженная концентрация озона в атмосфере Венеры примерно в тысячу раз меньше, чем на Земле, – говорит Марк. – Это показывает, что чувствительность наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне достаточно высока, чтобы обнаружить озон и на экзопланетах".В то же время присутствие озона не всегда означает, что атмосфера планеты богата кислородом. Этот газ найден и на Марсе, и на Венере, атмосфера которых почти полностью состоит из CO2.Теперь учёные надеются выяснить, как концентрация озона в обнаруженных областях меняется со временем. Также их беспокоит, что эта величина оказалась в пять раз выше, чем прогнозировалось, исходя из моделей. Чтобы внести ясность, потребуются дополнительные исследования.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о загадках ночной атмосферы Венеры и о гипотетической жизни в её облаках, а также о проекте венерианского аэростата и самолёта.