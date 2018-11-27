В помещение магазина зашли двое неизвестных, их лица были закрыты шарфами. Под угрозой применения ножа и пистолета злоумышленники похитили из кассы денежные средства и скрылись...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали двоих мужчин по подозрению в разбойном нападении на магазин.В полицию от продавца магазина, расположенного на 2-й Владимирской улице, поступило сообщение о разбойном нападении.Женщина рассказала, что в помещение магазина зашли двое неизвестных, их лица были закрыты шарфами. Под угрозой применения ножа и пистолета злоумышленники похитили из кассы денежные средства и скрылись. Сумма материального ущерба превысила 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово на улице Плеханова задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26 и 31-летний приезжие, один из которых ранее судим.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73