Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко 27 ноября оперируют в одной из киевских больниц, говорится в видеообращении сестры Веры Савченко, опубликованном в Фейсбук на странице депутата. Операция проводится в связи с травмой коленного сустава.

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко 27 ноября оперируют в одной из киевских больниц, говорится в видеообращении сестры Веры Савченко, опубликованном в Facebook на странице депутата.Операция проводится в связи с травмой коленного сустава. По словам сестры, Надежду намерены доставить в СИЗО сразу же после больницы, хотя после такой процедуры необходимо минимум сутки находиться в стационаре. В том случае, если это осуществится, защита народного депутата намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Надежда Савченко арестована по подозрению в подготовке террористического акта в центре Киева и Верховной раде. Ее задержали на два месяца, но позже срок пребывания в изоляторе продлился до 23 декабря.